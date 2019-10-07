Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Vucic görüşmesi - Heyetler arası
Son Dakika Güncel Erdoğan-Vucic görüşmesi - Heyetler arası

Erdoğan-Vucic görüşmesi - Heyetler arası

49 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Sırbistan Sarayı'nda heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Sırbistan Sarayı'nda heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Erdoğan-Vucic görüşmesi - Heyetler arası

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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