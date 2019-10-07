Erdoğan-Vucic görüşmesi - Heyetler arası
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Sırbistan Sarayı'nda heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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