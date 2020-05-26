Erdoğan-Widodo görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye... - Son Dakika

Erdoğan-Widodo görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye...
Erdoğan-Widodo görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.
Erdoğan-Widodo görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 08:05 Kaynak: AA
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