Erdoğan: "Ya Rabbi, Bu İttifakımızı Pazara Kadar Değil, Mezara Kadar Devam Ettirmeyi Bize Nasip...
24 dakika önce
Erdoğan: "Ya Rabbi, bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle."
Erdoğan: "Ya Rabbi, bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:05 Kaynak: AA
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