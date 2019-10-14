Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Her zaman bunların taktiği budur.
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Her zaman bunların taktiği budur.

Erdoğan: "(Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Her zaman bunların taktiği budur.

29 dakika önce

Erdoğan: "(Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Her zaman bunların taktiği budur.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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