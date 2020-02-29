Erdoğan: "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete... - Son Dakika

Erdoğan: "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete...

17 dakika önce

Erdoğan: "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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