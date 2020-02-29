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Erdoğan: "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete...
17 dakika önce
Erdoğan: "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır."
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