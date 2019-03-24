Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yaklaşık 6 Katrilyon Lira Maliyeti Olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni Kuruyoruz"

Erdoğan: "Yaklaşık 6 Katrilyon Lira Maliyeti Olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni Kuruyoruz"

34 dakika önce

Erdoğan: "Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz"

Erdoğan:
Erdoğan: "Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA

Tuzla, Güncel
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