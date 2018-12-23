Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yalanda Kim Bir Numaradır Diye Sorarlarsa, Hiç Düşünmeden Anında Cevabını Verin, Bay...

Erdoğan: "Yalanda Kim Bir Numaradır Diye Sorarlarsa, Hiç Düşünmeden Anında Cevabını Verin, Bay...

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan: "Yalanda kim bir numaradır diye sorarlarsa, hiç düşünmeden anında cevabını verin, Bay Kemal."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:04 Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Güncel
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