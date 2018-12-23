Erdoğan: "Yalanda Kim Bir Numaradır Diye Sorarlarsa, Hiç Düşünmeden Anında Cevabını Verin, Bay...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:04 Kaynak: AA
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