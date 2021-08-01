Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemeler yaptı - Son Dakika

4 gündür ülke genelinde devam eden orman yangınları vatandaşa felaketi yaşattı. Bakan Pakdemirli'nin son açıkladığı verilere göre, 5 ilde 11 noktada yangınlar devam ediyor. 88 noktadaki yangınlar ise kontrol altına alınmış durumda.

MANAVGAT'TA İNCELEME YAPTI

Bugün yangından etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, alevlere teslim olan Manavgat'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik ederek bilgi verdi.

Bilgilendirmede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkililer de yer aldı.

MARMARİS'E GEÇECEK

Burada havadan incelemelerde bulunan Erdoğan, karadan da incelemelerde bulunduktan sonra, kriz yönetim merkezinde bilgi alacak. Cumhurbaşkanı daha sonra da Marmaris'e geçecek.

PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti.