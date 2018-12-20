Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yapıcı Çalışmalarımızın Meyvelerini Yakın Zamanda Almaya Başlayacağımıza ve Yaptırımları...

Erdoğan: "Yapıcı Çalışmalarımızın Meyvelerini Yakın Zamanda Almaya Başlayacağımıza ve Yaptırımları...

13 saat önce

Erdoğan: "Yapıcı çalışmalarımızın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza ve yaptırımları ilişkilerimizde fırsata çevireceğimize inancım tam"

Erdoğan:
Erdoğan: "Yapıcı çalışmalarımızın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza ve yaptırımları ilişkilerimizde fırsata çevireceğimize inancım tam"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:53 Kaynak: AA

Politika
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