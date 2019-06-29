Erdoğan: "(Yaptırım konusu) Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi.
16 dakika önce
Erdoğan: "(Yaptırım konusu) Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi.
Erdoğan: "(Yaptırım konusu) Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok
Şükran Ovalı'dan, nafaka davasını kaybeden Asena Atalay'a manidar gönderme
Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor