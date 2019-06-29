Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Yaptırım konusu) Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi.
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Erdoğan: "(Yaptırım konusu) Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi.

16 dakika önce

Erdoğan: "(Yaptırım konusu) Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Yaptırım konusu) Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Donald Trump, Politika
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