Erdoğan: "(Yaptırım konusu) Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi.

Erdoğan: "(Yaptırım konusu) Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi.

Erdoğan: "(Yaptırım konusu) Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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