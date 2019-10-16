Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Yaptırım konusunda endişemiz yok
Son Dakika Ekonomi Erdoğan: Yaptırım konusunda endişemiz yok

Erdoğan: Yaptırım konusunda endişemiz yok

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PYD/YPG hızla mevzi kaybediyor.

Erdoğan: Yaptırım konusunda endişemiz yok, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PYD/ YPG hızla mevzi kaybediyor. 'Harekatı durdurun' diye bize baskı yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, YPG, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:42 
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