Erdoğan: Yaptırım konusunda endişemiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PYD/ YPG hızla mevzi kaybediyor. 'Harekatı durdurun' diye bize baskı yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok" dedi.