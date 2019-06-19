Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir"
Son Dakika Dünya Haber

Erdoğan: "Yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir"

2 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir radyo programında, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İmamoğlu'nun 5 Haziran'da Ordu'da yaşadığı hadiseye işaret ederek olayla ilgili yargı sürecinin İmamoğlu'nun önünü kesebileceğini söyledi.

Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir radyo programında, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran'da Ordu'da yaşadığı hadiseye işaret ederek olayla ilgili yargı sürecinin İmamoğlu'nun önünü kesebileceğini söyledi.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:38 
İstanbul, İmamoğlu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir Burak Yılmaz, kızları için Lecce'yi reddetti! İmamoğlu, Yıldırım'ın ortak yayında verdiği çay davetini hatırlattı Platini, Türkiye'nin Fransa'ya bir oyla kaybettiği EURO 2016 için de sorgulandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 20:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]