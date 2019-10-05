Erdoğan: "(Yargı reformu) Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul'dan...
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Erdoğan: "(Yargı reformu) Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul'dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Yargı reformu) Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul'dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir."
Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek