Erdoğan: "Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha...
1 saat önce
Erdoğan: "Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır.
Erdoğan: "Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:35 Kaynak: AA
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