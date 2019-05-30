Erdoğan: "(Yargı Reformu) Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması...
1 saat önce
Erdoğan: "(Yargı Reformu) Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz.
Erdoğan: "(Yargı Reformu) Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:36 Kaynak: AA
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