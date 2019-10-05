Erdoğan: "(Yargı reformu) Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına...
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Erdoğan: "(Yargı reformu) Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Yargı reformu) Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor."
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