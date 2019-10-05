Erdoğan: "(Yargı reformu) Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik...
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Erdoğan: "(Yargı reformu) Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri."
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Yargı reformu) Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri."
Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek