Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Yargı reformu) Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik...
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Erdoğan: "(Yargı reformu) Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik...

39 dakika önce

Erdoğan: "(Yargı reformu) Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Yargı reformu) Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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