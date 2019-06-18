Erdoğan: "Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz.

Erdoğan: "Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz.

Erdoğan: "Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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