Erdoğan: "Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz.
1 saat önce
Erdoğan: "Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz.
Erdoğan: "Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz"
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:14 Kaynak: AA
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