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Erdoğan: "Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı...
6 saat önce
Erdoğan: "Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açık görünüyor"
Erdoğan: "Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açık görünüyor"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:16 Kaynak: AA
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