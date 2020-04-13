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Erdoğan: "Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha...
7 saat önce
Erdoğan: "Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız."
Erdoğan: "Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:52 Kaynak: AA
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