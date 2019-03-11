Erdoğan: "Yatırım Siyasetimizle, Kardeşlik Siyasetimizle ve Hizmet Siyasetimizle En Büyük Darbeyi,...
57 dakika önce
Erdoğan: "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik"
Erdoğan: "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik"
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:19 Kaynak: AA
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