Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yatırım Siyasetimizle, Kardeşlik Siyasetimizle ve Hizmet Siyasetimizle En Büyük Darbeyi,...

Erdoğan: "Yatırım Siyasetimizle, Kardeşlik Siyasetimizle ve Hizmet Siyasetimizle En Büyük Darbeyi,...

57 dakika önce

Erdoğan: "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik"

Erdoğan:
Erdoğan: "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Politika
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yatırım Siyasetimizle, Kardeşlik Siyasetimizle ve Hizmet Siyasetimizle En Büyük Darbeyi,...
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