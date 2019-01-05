Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yatıyorlar Kalkıyorlar, Yaşam Tarzı. Bizim Böyle Bir Derdimiz Yok"

Erdoğan: "Yatıyorlar Kalkıyorlar, Yaşam Tarzı. Bizim Böyle Bir Derdimiz Yok"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık. Ama siz, CHP zihniyeti olarak musallat oldunuz."

Erdoğan: "Görev dağılımını Salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacak. Hafta sonuna kadar aday tanıtımlarımızı tamamlamış olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:05 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzlediği Kore Dizisi Hayatını Değiştirdi! Artık Üniversitelerde Ders Veriyor Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı

Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek "3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:40:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yatıyorlar Kalkıyorlar, Yaşam Tarzı. Bizim Böyle Bir Derdimiz Yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]