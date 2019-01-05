Erdoğan: "Yatıyorlar Kalkıyorlar, Yaşam Tarzı. Bizim Böyle Bir Derdimiz Yok"
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti İzmir
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı. (8) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık. Ama siz, CHP
zihniyeti olarak musallat oldunuz."
Erdoğan: "Görev dağılımını Salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacak. Hafta sonuna kadar aday tanıtımlarımızı tamamlamış olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:05 Kaynak: AA
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