Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan... - Son Dakika

Erdoğan: "Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan...

6 saat önce

Erdoğan: "Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık.

Erdoğan:

Erdoğan: "Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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