Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yemen'in bir an önce yeniden inşa ve ihyası için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu...
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Erdoğan: "Yemen'in bir an önce yeniden inşa ve ihyası için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu...

13 dakika önce

Erdoğan: "Yemen'in bir an önce yeniden inşa ve ihyası için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor.

Erdoğan:

Erdoğan: " Yemen'in bir an önce yeniden inşa ve ihyası için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Yemen kendi ayakları üzerine kalkabilecek bir altyapıya sahip değil."

Yemen, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:50 Kaynak: AA
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