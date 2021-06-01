Erdoğan: "(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda... - Son Dakika

Erdoğan: "(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda...
01.06.2021 22:49
Erdoğan: "(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda uzlaşı sağlayalım istiyorum.
Erdoğan: "(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda uzlaşı sağlayalım istiyorum."
Anayasa, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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