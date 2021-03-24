Erdoğan: "Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır."

Erdoğan: "Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır.

Erdoğan: "Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır."

Anayasa, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır.' - Son Dakika

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