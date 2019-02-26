Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Yeni Askerlik Sistemi) Milletimizin Askerlikle Bağını Zedelemeyecek Sürdürülebilir Bir...

Erdoğan: "(Yeni Askerlik Sistemi) Milletimizin Askerlikle Bağını Zedelemeyecek Sürdürülebilir Bir...

1 saat önce

Erdoğan: "(Yeni askerlik sistemi) Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek sürdürülebilir bir sistemle yaşanan yığılmayı, bu sorunu ortadan gidereceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Yeni askerlik sistemi) Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek sürdürülebilir bir sistemle yaşanan yığılmayı, bu sorunu ortadan gidereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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