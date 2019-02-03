Erdoğan: "(Yeni Askerlik Yasası) Nihai Noktayı Buna Henüz Savunma Bakanlığımız Koymadı Ama 3, 6, 9,...

Erdoğan: "(Yeni Askerlik Yasası) Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor.

Erdoğan: "(Yeni Askerlik Yasası) Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması

ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz