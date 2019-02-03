Erdoğan: "(Yeni Askerlik Yasası) Nihai Noktayı Buna Henüz Savunma Bakanlığımız Koymadı Ama 3, 6, 9,...
1 saat önce
Erdoğan: "(Yeni Askerlik Yasası) Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor.
Erdoğan: "(Yeni Askerlik Yasası) Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:07 Kaynak: AA
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