Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Yeni Askerlik Yasası) Nihai Noktayı Buna Henüz Savunma Bakanlığımız Koymadı Ama 3, 6, 9,...

Erdoğan: "(Yeni Askerlik Yasası) Nihai Noktayı Buna Henüz Savunma Bakanlığımız Koymadı Ama 3, 6, 9,...

1 saat önce

Erdoğan: "(Yeni Askerlik Yasası) Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Yeni Askerlik Yasası) Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:07 Kaynak: AA

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