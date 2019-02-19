Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yeni Bir Göç Dalgası Yaşanması Halinde Artık Biz Bunu Tek Başına Göğüsleyemeyeceğiz."

Erdoğan: "Yeni Bir Göç Dalgası Yaşanması Halinde Artık Biz Bunu Tek Başına Göğüsleyemeyeceğiz."

1 saat önce

Erdoğan: "Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:53 Kaynak: AA

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