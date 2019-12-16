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Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili...
6 saat önce
Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerimizde pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açtık."
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerimizde pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açtık."
Son Dakika Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı yeniden Ekrem Eray Arda oldu Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi