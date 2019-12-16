Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili... - Son Dakika

Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili...

6 saat önce

Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerimizde pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açtık."

Erdoğan:

Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerimizde pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açtık."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:04 Kaynak: AA
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