Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Yeni ekonomi programı) Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde...
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Erdoğan: "(Yeni ekonomi programı) Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde...

9 dakika önce

Erdoğan: "(Yeni ekonomi programı) Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Yeni ekonomi programı) Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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