Erdoğan: "(Yeni ekonomi programı) Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde...
9 dakika önce
Erdoğan: "(Yeni ekonomi programı) Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Yeni ekonomi programı) Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız."
1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu