Erdoğan, yeni kabine üyelerini açıkladı: Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oldu - Son Dakika
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Erdoğan, yeni kabine üyelerini açıkladı: Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oldu

04.06.2023 08:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyelerini açıkladı. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı, Ömer Bolat Ticaret Bakanı, Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanı, Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. Cevdet Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabine üyelerini açıklarken yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belirlenmiş oldu.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Mehmet Şimşek.

EKONOMİDE DİREKSİYON MEHMET ŞİMŞEK'E EMANET

Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Mehmet Fatih Kacır.

KACIR SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI; BOLAT TİCARET BAKANI OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Fatih Kacır getirilirken Ömer Bolat da Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Ömer Bolat.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA URALOĞLU GETİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı getirildi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Abdulkadir Uraloğlu.
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu
İbrahim Yumaklı.

BAYRAKTAR ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında da Vedat Işıkhan görevlendirildi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Alparslan Bayraktar.
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Vedat Işıkhan.

CEVDET YILMAZ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLDU

Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Cevdet Yılmaz.
Kaynak: AA
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