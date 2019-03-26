Erdoğan: "Yeni Projemizle Küçükbaş Hayvan Varlığını 84 Milyona Yükseltmeyi, Kişi Başına da En Az...

Erdoğan: "Yeni projemizle küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz.

Erdoğan: "Yeni projemizle küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Atv, Sen Anlat Karadeniz'i Yayın Akışından Kaldırdı

Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi

Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Canlı Yayında Konuşmakta Güçlük Çekti

Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız