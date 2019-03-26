Erdoğan: "Yeni Projemizle Küçükbaş Hayvan Varlığını 84 Milyona Yükseltmeyi, Kişi Başına da En Az...
2 saat önce
Erdoğan: "Yeni projemizle küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz.
Erdoğan: "Yeni projemizle küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:09 Kaynak: AA
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