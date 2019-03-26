Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yeni Projemizle Küçükbaş Hayvan Varlığını 84 Milyona Yükseltmeyi, Kişi Başına da En Az...

Erdoğan: "Yeni Projemizle Küçükbaş Hayvan Varlığını 84 Milyona Yükseltmeyi, Kişi Başına da En Az...

2 saat önce

Erdoğan: "Yeni projemizle küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Yeni projemizle küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:09 Kaynak: AA

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