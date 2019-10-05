Erdoğan: Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu...
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Erdoğan: Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Erdoğan: Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır
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