Erdoğan: "(Yeni Zelanda Başbakanı) Ardern Tarafından Gösterilen Tepki, Sergilenen Empati ve...
1 saat önce
Erdoğan: "(Yeni Zelanda Başbakanı) Ardern tarafından gösterilen tepki, sergilenen empati ve Müslümanlarla dayanışma tüm liderlere örnek olmalıdır.
Erdoğan: " (Yeni Zelanda
Başbakanı) Ardern tarafından gösterilen tepki, sergilenen empati ve Müslümanlarla dayanışma tüm liderlere örnek olmalıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA
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