Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Yeni Zelanda Başbakanı) Ardern Tarafından Gösterilen Tepki, Sergilenen Empati ve...

Erdoğan: "(Yeni Zelanda Başbakanı) Ardern Tarafından Gösterilen Tepki, Sergilenen Empati ve...

1 saat önce

Erdoğan: "(Yeni Zelanda Başbakanı) Ardern tarafından gösterilen tepki, sergilenen empati ve Müslümanlarla dayanışma tüm liderlere örnek olmalıdır.

Erdoğan:
Erdoğan: " (Yeni Zelanda Başbakanı) Ardern tarafından gösterilen tepki, sergilenen empati ve Müslümanlarla dayanışma tüm liderlere örnek olmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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