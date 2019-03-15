Erdoğan: "Yeni Zelanda'da Cuma Namazı Kılmak İçin Bir Araya Gelen Müslümanlara Yönelik Saldırıyı...
2 saat önce
Erdoğan: "Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum.
Erdoğan: "Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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