Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yeni Zelanda'da Cuma Namazı Kılmak İçin Bir Araya Gelen Müslümanlara Yönelik Saldırıyı...

Erdoğan: "Yeni Zelanda'da Cuma Namazı Kılmak İçin Bir Araya Gelen Müslümanlara Yönelik Saldırıyı...

2 saat önce

Erdoğan: "Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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