Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da İki Camiye Saldıran Terörist) Ne Diyor O Alçak? 49 Kardeşimizi Şehit...

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da İki Camiye Saldıran Terörist) Ne Diyor O Alçak? 49 Kardeşimizi Şehit...

42 dakika önce

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist) Ne diyor o alçak? 49 kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki; 'Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist) Ne diyor o alçak? 49 kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki; 'Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz.' Kimsin sen? Ha şöyle bir tevessül et de gel bakalım buralara."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Avrupa, Yeni Zelanda, Güncel
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