Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da İki Camiye Saldıran Terörist) Ne Diyor O Alçak? 49 Kardeşimizi Şehit...

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist) Ne diyor o alçak? 49 kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki; 'Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz.

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist) Ne diyor o alçak? 49 kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki; 'Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz.' Kimsin sen? Ha şöyle bir tevessül et de gel bakalım buralara."

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