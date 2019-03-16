Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da İki Camiye Saldıran Terörist) Ne Diyor O Alçak? 49 Kardeşimizi Şehit...
42 dakika önce
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist) Ne diyor o alçak? 49 kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki; 'Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz.
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist) Ne diyor o alçak? 49 kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki; 'Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz.' Kimsin sen? Ha şöyle bir tevessül et de gel bakalım buralara."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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