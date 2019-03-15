Erdoğan Yeni Zelanda'da Yaralanan Türk Vatandaşıyla Görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te düzenlediği miting öncesi, Yeni Zelanda'daki cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te düzenlediği miting öncesi, Yeni Zelanda'daki cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefonda görüştü. Gaziantep Havalanı'na indikten kısa bir süre sonra otobüse binerek halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun önü sık sık vatandaşlar tarafından kesilerek yoğun ilgiyle karşılandı. Bu sırada korumasının getirdiği telefonla konuşan Erdoğan'ın, Yeni Zelanda'daki katliamda yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile görüştüğü öğrenildi. Erdoğan'ın telefon konuşması kameralara yansıdı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:26 Kaynak: İHA
Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti
Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu
Üreticinin Beklediği Tarih Açıklandı! Paralar Ay Sonu Hesapta Olacak
Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı