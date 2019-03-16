Erdoğan: "Yeni Zelanda'da Yaşananları Gördünüz. Maalesef Avustralyalı Bir Senatör (Avustralyalı...

Erdoğan: "Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı.

Erdoğan: "Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de ana muhalefetin başındaki zat yaptı."

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