Erdoğan: "Yeni Zelanda'da Yaşananları Gördünüz. Maalesef Avustralyalı Bir Senatör (Avustralyalı...
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Erdoğan: "Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı.
Erdoğan: "Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de ana muhalefetin başındaki zat yaptı."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:56 Kaynak: AA
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