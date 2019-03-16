Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yeni Zelanda'da Yaşananları Gördünüz. Maalesef Avustralyalı Bir Senatör (Avustralyalı...

Erdoğan: "Yeni Zelanda'da Yaşananları Gördünüz. Maalesef Avustralyalı Bir Senatör (Avustralyalı...

12 dakika önce

Erdoğan: "Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı.

Erdoğan:
Erdoğan: "Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de ana muhalefetin başındaki zat yaptı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:56 Kaynak: AA

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