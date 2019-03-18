Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Saldırı) Bu Özel Bir Kurul Tarafından Hazırlanmış Bir Manifesto, Bunun...

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Saldırı) Bu Özel Bir Kurul Tarafından Hazırlanmış Bir Manifesto, Bunun...

1 saat önce

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bu özel bir kurul tarafından hazırlanmış bir manifesto, bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Çünkü Batı'nın niye sesi çıkmıyor?

Erdoğan:
Erdoğan: "( Yeni Zelanda'daki saldırı) Bu özel bir kurul tarafından hazırlanmış bir manifesto, bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Çünkü Batı'nın niye sesi çıkmıyor? Batı'daki medyanın niye sesi çıkmıyor. Bunu bulmuşlar ve hazırlayıp eline vermişler"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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