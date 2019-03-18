Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Saldırı) Bu Özel Bir Kurul Tarafından Hazırlanmış Bir Manifesto, Bunun...
1 saat önce
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bu özel bir kurul tarafından hazırlanmış bir manifesto, bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Çünkü Batı'nın niye sesi çıkmıyor?
Erdoğan: "( Yeni Zelanda
'daki saldırı) Bu özel bir kurul tarafından hazırlanmış bir manifesto, bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Çünkü Batı'nın niye sesi çıkmıyor? Batı'daki medyanın niye sesi çıkmıyor. Bunu bulmuşlar ve hazırlayıp eline vermişler"
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:18 Kaynak: AA
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