Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Saldırı) Bunun Hesabını Vereceksin.

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bunun hesabını vereceksin.

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz."

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