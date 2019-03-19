Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Saldırı) Bunun Hesabını Vereceksin.
1 saat önce
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bunun hesabını vereceksin.
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: AA
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