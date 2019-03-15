Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı

Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" dedi.

Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:00 

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Ekonomi
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