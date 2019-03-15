Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:00
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