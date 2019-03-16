Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Yapan Terörist) Tüfeklerin Üzerine Yazmışsın, Onlar Geçmişte...
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Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırıyı yapan terörist) Tüfeklerin üzerine yazmışsın, onlar geçmişte kaldı, şimdi artık başka bir dünya var."
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırıyı yapan terörist) Tüfeklerin üzerine yazmışsın, onlar geçmişte kaldı, şimdi artık başka bir dünya var."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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