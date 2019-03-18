Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Mesajınızı Aldık, Niyetinizi Anladık.
46 dakika önce
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Mesajınızı aldık, niyetinizi anladık.
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Mesajınızı aldık, niyetinizi anladık. Kininizin canlı olduğunu anladık... Biz buradayız, Çanakkale'deyiz"
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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