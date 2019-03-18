Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Bu Olayda Avrupa'nın Sesi Çıktı mı? Hayır. Batı...

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Bu Olayda Avrupa'nın Sesi Çıktı mı? Hayır. Batı...

26 dakika önce

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu olayda Avrupa'nın sesi çıktı mı? Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "( Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu olayda Avrupa'nın sesi çıktı mı? Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:43 Kaynak: AA

Avrupa, Yeni Zelanda, Güncel
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