Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Bu Katil Bildiri Yayınlamış, Tüm Müslümanlarla...
14 dakika önce
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor.
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: AA
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