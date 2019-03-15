Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Bu Katil Bildiri Yayınlamış, Tüm Müslümanlarla...

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Bu Katil Bildiri Yayınlamış, Tüm Müslümanlarla...

14 dakika önce

Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: AA

Politika
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