Erdoğan Yeni Zelanda Halkına ve Makamlarına Teşekkür Etti

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'daki olağanüstü toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası attıkları adımlar nedeniyle Yeni Zelanda halkı ve makamlarına teşekkür etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'daki olağanüstü toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası attıkları adımlar nedeniyle Yeni Zelanda halkı ve makamlarına teşekkür etti. Erdoğan söz konusu saldırının hemen ardından cumhurbaşkanı yardımcısı ve dışişleri bakanını Yeni Zelanda'ya gönderdiğini belirterek "Yeni Zelanda makamlarının burada olması son derece anlamlıdır. Yaptığımız davete çok kısa sürede icabet ettiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Toplantıda Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters da hazır bulundu. Terör saldırısının ardından söylemleri, aldığı tedbirler ve terör mağduru Müslüman vatandaşlarına yaklaşımlarıyla takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Christchurch, bugün de Hagley Park'taki konuşmasına Hz. Muhammed'in bir hadisini okuyarak başlamış, Ardern cuma namazına katılarak başörtüsü de takmıştı. Ülke genelindeki anma törenlerine binlerce Yeni Zelandalı katılırken devlet televizyonu (TVNZ) ve Radyo Yeni Zelanda ise (RNZ) cuma ezanını canlı olarak yayınladı. Ezanın ardından terör kurbanlarına saygı amacıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, Yeni Zelandalı kadınlar, Müslüman kadınlara destek olmak amacıyla baş örtüsü taktı. Erdoğan, teşekkürünün ardından bu tarz terör saldırılarıyla ilgili olarak sadece Müslümanların değil Museviler, Afrikalılar, Asya kökenliler ve Romanların da mağdur olduğunun altını çizdi.

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