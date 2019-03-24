Erdoğan: "(Yeni Zelanda Saldırısı) Bireysel Bir Terör Eylemi Değil, Örgütlü Bir Terör Eylemidir."
4 dakika önce
Erdoğan: "(Yeni Zelanda saldırısı) Bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir.
Erdoğan: "(Yeni Zelanda saldırısı) Bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:39 Kaynak: AA
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