Erdoğan yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Erdoğan yeniden başkan seçildi

23.03.2021 18:12
Erdoğan yeniden başkan seçildi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği olağan genel kurulu yaptı, mevcut başkan Hasan Erdoğan genel kurulda yeniden seçilerek güven tazeledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği olağan genel kurulu yaptı, mevcut başkan Hasan Erdoğan genel kurulda yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği'nin olağan genel kurulu dernek binasında gerçekleştirildi. Hasan Erdoğan başkanlığındaki yönetimde Başkan Yardımcısı Cevdet Civelek, Sayman Nazmiye Çetin, Sekreter İsmail Günaydın olurken Muhittin Özdemir ise üye olarak belirlendi. Kongrede ayrıca YAR-KİM kimya sanayi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Şengönül ise Verem Savaş Derneği'ne yaptığı maddi manevi desteklerinden ötürü dernek Onursal Başkanlığına seçildi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Meslek Lisesi, Süleyman Demirel İlk ve Ortaokulu ile ilçede birçok caminin yapılmasında öncü rol oynayan verem savaş derneği Hasan Erdoğan'ın çalışmalarıyla derneğe kazandırılan gezici röntgen tarama aracı ile 300 binin üzerinde kişinin taramasını gerçekleştirdi. Geçmişte Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler yaparak takdirlerini kazanan Erdoğan, son yıllarda ihtiyaç sahibi birçok aileye ev yapımı ve kumanya yardımlarında bulundu. Yaptığı çalışmalarla her kesimin takdirini kazanan Erdoğan, "40 yıldan fazla zamandır bölgemizde veremle mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz sayesinde devlet millet iş birliği ile verem hastalığını yok denecek seviyelere indirmeyi başardık. Çalışmalarımız elbette veremle mücadeleyle sınırlı kalmadı. Her yıl yüzlerce aileye kumanya yardımlarında bulunuyoruz, yakacak yardımı yapıyoruz. Yine evi yanan yada kullanılamayacak halde olan Alaplı ve Ereğli ilçesinde bir çok ailenin evini baştan sona yaptık, içinin eşyalarına varana kadar aldık. Başta verem hastanesi olmak üzere, ilk ve ortaokul binaları, camiler gibi birçok yapının yapımında öncülük ettik ve Ereğli'mize birçok eser kazandırdık. Elbette bu işler bir gönül ve sevda işi. Çalışmalarımızı devlet millet iş birliği içerisinde yaptık. Cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, vali ve kaymakamlarımızın hep desteğini gördük. 40 yıldan fazla zamandır yürüttüğümüz çalışmalarda emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette çalışmalarımıza destek olan bölgemizin önde gelen sanayici, işadamı ve esnaflarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Pandemi sürecinde ara verdiğimiz hizmetlerimiz hayatın normale dönmesi ile birlikte tekrar devam edecektir" dedi. - ZONGULDAK

Erdoğan yeniden başkan seçildi
Erdoğan yeniden başkan seçildi
Erdoğan yeniden başkan seçildi
Erdoğan yeniden başkan seçildi
Erdoğan yeniden başkan seçildi
Erdoğan yeniden başkan seçildi
Erdoğan yeniden başkan seçildi

Süleyman Demirel, Hasan Erdoğan, Zonguldak, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdoğan yeniden başkan seçildi - Son Dakika


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