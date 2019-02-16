Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yenisahra - Barbaros 5 Binlik ve Binlik Ölçekli İmar Planlarını Çıkardık" - İstanbul

Erdoğan: "Yenisahra - Barbaros 5 Binlik ve Binlik Ölçekli İmar Planlarını Çıkardık" - İstanbul

32 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenisahra - Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenisahra - Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi Büyükşehir Belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi; 5 binlik ve binlik bitti. Bu çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:09 Kaynak: AA

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